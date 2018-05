Acostumado a conquistas, Barcelona vive crise 'padrão brasileiro'

BARCELONA - Torcedores xingando jogadores na chegada da delegação depois de uma derrota, rumores cada vez mais fortes sobre a demissão do técnico e especulações dos prováveis candidatos ao cargo, crise política interna respingando dentro de campo, críticas pesadas da imprensa ao rendimento da equipe. O badalado Barcelona, que nos últimos anos era apontado como referência de futebol bem jogado e boa administração, agora vive fase de turbulência mais comum a clubes brasileiros do que a gigantes europeus.

As derrotas para Atlético de Madrid e Granada num intervalo de quatro dias colocaram em evidência as mazelas do Barcaelona por Pep Guardiola. O primeiro revés alijou a equipe da Liga dos Campeões nas quartas de final, depois de seis anos seguidos chegando pelo menos às semifinais (com dois títulos incluídos). O segundo tropeço jogou o time para o terceiro lugar no Campeonato Espanhol, atrás da dupla de Madri (Real e Atlético) e na incômoda situação de não depender mais de seus resultados para conquistar o título daqui a cinco rodadas. Na quarta-feira, o time enfrentará o arquirrival Real Madrid na final da Copa do Rei.

A torcida não perdoou o elenco pelas derrapadas. No sábado à noite, um grupo foi esperar a delegação na volta do jogo contra o Granada. Quase todos os jogadores foram xingados. Neymar foi alvo de insultos racistas e sobrou até para Messi, que é acusado por parte da torcida e da imprensa de estar se poupando para a Copa do Mundo com medo de sofrer uma lesão que o impeça de jogar no Brasil.

O técnico argentino Gerardo "Tata" Martino parece estar com os dias contados, embora tenha contrato até julho de 2015. Seria o primeiro técnico a ser demitido pelo clube desde 2003, quando o holandês Louis van Gaal foi mandado embora. Seus pecados mais citados: incapacidade de "sacudir" o time em momentos difíceis, erros na escalação ao poupar titulares em jogos complicados, incompetência para encontrar uma saída nas disputas contra o Atlético de Madrid (foram cinco jogos na temporada, com quatro empates, uma derrota e só dois gols marcados), substituições desastrosas e problemas de relacionamento com líderes do elenco. O Barça chegou ao fim de 2013 com 46 pontos em 51 possíveis no campeonato. Nos 16 jogos de 2014, fez 32.

O alemão Jürgen Klopp (Borussia Dortmund) e Luis Enrique (comandante do Celta e ex-jogador do clube) são os mais citados para assumir o time.