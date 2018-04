Acusação de racismo em clássico do Inglês é apurada

A polícia de Manchester disse que não recebeu reclamações relativas ao suposto incidente, mas está ciente de que o incidente "foi filmado pelo (jornal) Manchester Evening News". Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a polícia declarou que "a força vai trabalhar com ambos os clubes e reverá qualquer filmagem para investigar o incidente".

Kompany estava dando uma entrevista para o canal de TV Sky Sports no túnel após a vitória do Manchester City por 2 a 1 em Old Trafford quando ocorreu o incidente. Com o triunfo, a equipe do jogador belga chegou aos 65 pontos, na segunda colocação no Campeonato Inglês, com 12 a menos do que o líder Manchester United.