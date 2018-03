Acusações do Palmeiras motivam São Gabriel Os incidentes da primeira partida, disputada no Rio Grande do Sul, viraram um importante componente de motivação para os jogadores do São Gabriel que enfrentam o Palmeiras em São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, precisando de um empate para avançar à próxima fase. O presidente do clube, Roque Oscar Hermes, destacou que a equipe não esqueceu que foi acusada de violenta por jogadores do Palmeiras. ?Vamos mostrar que as coisas não aconteceram como eles disseram numa tentativa de tirar o mérito de nossa vitória (2 a 1) e justificar a derrota deles?, afirmou, antes da viagem à capital paulista. Hermes reconhece que a classificação é um sonho que tem poucas chances de virar realidade. Mas faz uma advertência. ?Se nos encararem novamente com o mesmo salto alto e menosprezo que encararam em São Gabriel, se pensam que vamos tremer porque é no Parque Antárctica, estão enganados?, discursa. O técnico Jorge Anadon se considera injustiçado por ter sido expulso no primeiro jogo e suspenso por 45 dias e vai transmitir esse sentimento aos jogadores. Sem poder ficar no banco, ele passará instruções ao auxiliar Salomão Rodrigues. A postura do time, promete Anadon, será a de um franco-atirador. ?Eu não tenho nada a perder?, ressalta. ?Mas se eu esperar o Palmeiras, eles me empurram para dentro do meu gol.? Apesar das palavras, o time terá três volantes e nenhum armador do meio-campo.