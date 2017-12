Acusado de matar torcedor será julgado Faz pouco mais de seis anos e meio que um clássico entre Corinthians e Palmeiras mudou a vida da empresária Norma Toschi Elias. Em dezembro de 1994, seu filho Paulo Sérgio Costábile Elias, também empresário, então com 31 anos, foi atingido por uma bala perdida, resultado de uma briga de trânsito envolvendo torcedores palmeirenses e corintianos. Morreu horas depois no hospital. Neide aguarda até hoje a prisão do acusado do disparo, Vanderlei Ricardo Lopes, que será julgado nesta quinta-feira, a partir das 9 horas, no Fórum da Barra Funda. A empresária afirma que durante os seis anos e meio jamais desistiu obter justiça, apesar das decepções que teve no caminho. "Vou ficar satisfeita se o rapaz for preso. Não é uma questão de vingança, porque o que quero é que a prisão sirva de exemplo para que isso não se repita", explica. Paulo Sérgio voltava para casa na caçamba de uma Saveiro com amigos, um deles o tenista Jaime Oncins, depois de torcer para o Alvinegro na primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. Na Avenida Henrique Schauman, em Pinheiros, acontecia uma briga de trânsito entre torcedores palmeirenses e corintianos e o empresário foi atingido no rosto por uma bala perdida. A própria empresária foi a responsável pela identificação de Lopes, que fugiu depois do disparo. "Três dias depois da morte do Paulo Sérgio liguei para uma rádio e eles divulgaram um apelo meu para qualquer pessoa que pudesse dar uma pista sobre o assassino do meu filho." Alguns dias depois a rádio recebeu um telefonema anônimo dando indicações de uma pessoa que sabia o paradeiro de Lopes, que foi localizado pela polícia. Norma admite que até hoje não se conforma com alguns fatos. Apesar de Lopes ter confessado o crime e entregue a arma logo que foi localizado pela polícia, ele, que teria o porte vencido, jamais foi preso por não ter sido pego em flagrante e não ter ficha criminal. "É duro saber disso e ver na tv que uma pessoa que matou um passarinho com um estilingue está na cadeia", diz. "Outra coisa que me chocou foi uma entrevista que ele deu na qual, perguntado se estava arrependido, disse que seu arrependimento não traria meu filho de volta." Norma organizou uma abaixo-assinado com a proposta de tornar as leis mais rigorosas em casos como o de seu filho. Chegou a falar com o então governador Mário Covas que intermediou um encontro com o ministro da Justiça, Nelson Jobim. "Entreguei um documento com quase dez mil assinaturas, que acabou na gaveta do ministro. Uma decepção." Se não consegue mudar as leis, Norma espera uma satisfação da Justiça. Pretende ir ao Fórum com visual caprichado. "Meu filho queria sempre que eu fosse a mãe mais bonita de todas e sempre fazia questão que eu estivesse arrumada." Segundo o promotor Marcelo Roveri, responsável pelo caso, se Lopes for condenado por homicídio doloso pelo júri popular, a pena pode variar de 12 a 30 anos de prisão. "O julgamento deve ser longo e o veredito anunciado no fim da noite ou no início da madrugada do dia seguinte", explica. Absolvição - O advogado de Lopes, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, acredita na absolvição de seu cliente. Segundo ele, o resultado do exame de balística da arma do bancário não foi conclusivo, e um de seus colegas na ocasião do crime, de nome Odair, acabou confessando durante uma das audiências que também havia disparado. Segundo Dias, a arma de Odair desapareceu em um acidente doméstico. "Ele deu um tiro para o ar quando estava sendo ameaçado de agressão", diz o advogado. Segundo ele, Lopes, que não gostava de futebol e estava buscando o irmão, que era palmeirense, continua trabalhando no Banco Mercantil de São Paulo. "Ele não pode ter se arrependido de matar Paulo Sérgio porque não sabe se realmente foi o responsável, mas seguramente se arrependeu de ter saido de casa armado e ter dado aquele tiro para o alto."