Adaílton diz ter usado corpo; Alex Afonso acusa cotovelada O lance mais discutido do jogo Bragantino 0 x 0 Santos, neste sábado, no Pacaembu, teve apenas um lance que é motivo de muitas discussões: um pênalti cometido pelo zagueiro santista Adailton numa disputa de bola com o atacante Alex Afonso, do Bragantino, aos 11 minutos do primeiro tempo. O árbitro Salvio Spínola Fagundes Filho nada marcou e o jogo seguiu. Os dois jogadores envolvidos puxam o argumento para seu favorecimento. Adailton, responsável direto pelo lance por ter errado um recuo de bola para o goleiro Fábio Costa, diz apenas ter usado o corpo na disputa. "Atrasei para o Fábio Costa, mas não com a força suficiente. Ele chegaria na bola, mas para garantir eu não parei e acompanhei o Alex Afonso. Eu coloquei o meu corpo na frente e o lance foi bem interpretado pelo árbitro", explica. Mas Alex Afonso diz que o zagueiro do Santos usou o cotovelo e isso o impediu de ganhar a disputa de bola. "Ele [Adailton] recuou a bola, senti que foi fraca, eu tentei passar e aí ele colocou o cotovelo. O árbitro estava coberto e quem deveria ter marcado era o auxiliar", reclama. O assistente na lateral que acompanhava o lance naquele momento (atacando para o gol do lado do Tobogã) era Ednilson Corona. Para o técnico Marcelo Veiga, o lance poderia ajudar o time a ganhar a partida, mas sua reclamação foi breve. "Se o juiz tivesse marcado o pênalti, acredito que teríamos uma surpresa no jogo", se limitou a dizer. Os santistas chegaram a esboçar uma reclamação de uma agressão do volante do Bragantino, Adriano, em Rodrigo Tiuí, numa disputa de bola no segundo tempo, mas o protesto foi breve. "Recebi mesmo um tapa, mas vamos deixar isso pra lá", minimizou o atacante.