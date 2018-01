Adaílton e Paulinho fora do banco na Sub-23 O técnico Ricardo Gomes acaba de confirmar oficialmente a escalação da seleção brasileira Sub-23 para o jogo contra a Argentina, que começa à meia-noite desta quarta-feira, na primeira rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. O destaque fica para Adaílton e Paulinho, que ficaram fora do banco de reservas. O time titular do Brasil já era conhecido e terá: Gomes; Maicon, Edu Dracena, Alex e Wendell; Fábio Rochemback, Dudu Cearense e Diego; Daniel Carvalho, Marcel e Robinho.