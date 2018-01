Adaílton fica de fora do banco da Sub-23 O zagueiro Adaílton está fora do banco de reservas da seleção brasileira para o jogo das 17 horas deste domingo, em Concepción, Chile, contra o Uruguai pela terceira rodada. Com a contusão de Elano, o atacante Nilmar terá oportunidade pela primeira vez na competição a ficar como opção do técnico Ricardo Gomes no banco.