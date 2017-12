Adaílton vai substituir Luisão na Sub-23 O técnico da seleção brasileira sub-23, Ricardo Gomes, foi obrigado a efetuar mais um corte na equipe. O zagueiro Luisão, do Benfica (Portugal), não foi liberado por causa da contusão de dois zagueiros do time português. Para o lugar do jogador, o treinador convocou Adaílton, do Vitória e capitão da seleção sub-20 campeã Mundial recentemente nos Emirados Árabes. Com isso, cinco atletas que participaram da conquista do título da sub-20 estarão servindo à seleção sub-23 no Torneio Pré-Olímpico, a partir do dia 7 de janeiro, no Chile. Além de Adaílton, já haviam sido convocados o volante Dudu Cearense e os atacantes Dagoberto, Daniel Carvalho e Nilmar. Gomes cortara anteriormente o zagueiro Fabiano, do Grêmio, e o atacante Nenê, do Mallorca, e foi impedido de relacionar Kaká, do Milan, e Júlio Baptista, do Sevilla A delegação se apresenta sexta-feira às 16 horas, no Aeroporto Santos Dumont. O grupo segue depois para a Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio, onde treina até 30 de dezembro. O embarque para o Chile será dia 2 de janeiro.