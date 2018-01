Adãozinho de olho na vaga de titular Durante toda a temporada Adãozinho foi perdendo prestígio no Palmeiras. Quando foi contratado, indicado por Jair Picerni, a expectativa era de que seria o homem de confiança do treinador. Mas acabou se transformando em mero reserva. Até a partida contra o Brasiliense na terça-feira quando entrou no lugar do suspenso Magrão. O desempenho do jogador de 35 anos foi tão bom, com direito até a um gol de cabeça depois de quatro anos ? que tem grande chance de ser a surpresa no time no quadrangular final do Campeonato Brasileiro. Está ameaçando a vaga de Marcinho. Leia mais no Jornal da Tarde