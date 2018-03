Adãozinho diz que deixará o Palmeiras Depois de Zinho, é a vez de Adãozinho anunciar que está saindo do Palmeiras. O meia ainda não notificou ninguém no clube. Irritado com uma série de fatos negativos que prefere não revelar, desabafou com a imprensa ontem pela manhã, após o treino em Jarinu. Começou com um simples papo sobre clubes do interior, até Adãozinho resolver demonstrar seu descontentamento. ?Estou cansado do futebol, é muita malandragem, pilantragem. Hoje não há lugar para gente honesta, só para...,? bronqueou. ?Se eu não fosse profissional, não compareceria no Palmeiras ontem e hoje para treinar, afinal o médico havia dado atestado de cinco dias para eu repousar.? Ele está com sinusite. Alegou ser amigo de todos no clube e de ajudar bastante os jovens. ?Joguei por três anos no São Caetano e nunca fiquei no Departamento Médico. Aqui, já estou há 20 dias. Começou com inflamação na panturrilha e agora esta sinusite.? Na verdade, a reserva o incomoda. E principalmente do modo como ela veio. No duelo de volta contra o Vitória, no momento em que foi substituído, saiu revoltado pelo fato de a equipe estar perdendo e sendo eliminada da Copa do Brasil ? conseguiu a insuficiente virada: 3 a 1. Por isso, saiu bronquendo. ?Disse que nada estava bem, pois perdíamos naquele momento e a televisão informa que eu saí xingando o Picerni. Vim da roça Bragança Paulista, se precisar xingar alguém, falo na cara.? A cobrança na rua também o desagradou. ?Fiz 20 jogos pelo Palmeiras, com apenas duas derrotas, é ruim isso?,? questionou, frisando não estar arrependido de se transferir para o Palmeiras, onde tem contrato até dezembro. O vínculo é com o São Caetano onde tem compromisso até 2006. Falta, ainda, a oficialização da saída. Vai esperar até sexta-feira. ?Já está decidido, mas não quero fazer nada precipitado.? Antes, conversará com a mulher, Ângela. Será quinta-feira, quando participará do culto na Igreja Brasil Para Cristo. ?Deus vai me guiar.? Na segunda-feira, ele rompeu contrato com o empresário.