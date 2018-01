Adãozinho não joga mais fora de posição Depois de Zinho e Muñoz, agora é a vez do meia Adãozinho alfinetar o técnico Jair Picerni e colocar mais pimenta no já "temperado" ambiente na Academia de Futebol. Inconformado com a forma como está sendo aproveitado no time, sempre improvisado, o atleta decidiu por um ponto final nessa história. "Joguei fora da minha posição, que é segundo volante, para ajudar o Jair, que é um cara que tenho contato desde o São Caetano. Vou falar com ele", afirmou. E será que o treinador vai atender seu pedido? "Eu sempre atendi os dele. Ele vai ter de atender o meu também." Adãozinho não parou por aí. Assim como outros companheiros seus, está inconformado com a perda de espaço na equipe titular. A opção, então, é tentar ganhar a vaga no grito. "Já falei para o Fred (Smania, auxiliar-técnico) que se for para não jogar, prefiro nem viajar", declarou. "A gente é cobrado. As pessoas na rua não querem saber se você está jogando na sua posição ou não. Ficam o tempo todo me cobrando o mesmo futebol do São Caetano." Na verdade, o clima entre o grupo está deteriorado. Coube ao volante Magrão definir com uma frase a situação. "É um grupo desunido que fica unido só quando ganha", afirmou. Para ajudar, o presidente Mustafá Contursi proibiu a entrada de assessores dos atletas na Academia de Futebol. O Palmeiras volta a campo no sábado, para enfrentar o Mogi Mirim, no Parque Antártica.