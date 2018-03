Adãozinho recua e fica no Palmeiras Depois de dar polêmicas declarações na terça-feira, quando admitiu a possibilidade de deixar o Palmeiras e o futebol, o volante Adãozinho recuou. O jogador não participou dos treinos desta quarta para avaliar um problema de sinusite, mas mandou avisar que, se for do desejo do técnico Jair Picerni, viaja sexta-feira para Recife, onde o time enfrenta o Náutico, no dia seguinte, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, porém, a situação já estava sendo minimizada no clube. ?Isso já aconteceu pelo menos duas vezes quando a gente estava no São Caetano?, disse o volante Magrão sobre a possibilidade de Adãozinho parar. Segundo o jogador, em uma das ocasiões, o companheiro chegou a se afastar dos treinos por um tempo quando o técnico Mário Sérgio o colocou na reserva. Magrão revelou que fatores externos, como as contusões desde que veio para o Parque Antártica e os problemas de pertencer a uma família numerosa, também afetaram Adãozinho. Picerni afirmou não saber explicar o que acontece com o jogador. ?Não deu para entender?, reconheceu. Sem saber o que levou Adãozinho ao desabafo, o técnico elaborou teorias. ?Ele é caipirão até demais. Mais caipirão do que eu mesmo?, comparou. Picerni acredita que problemas pessoais também devem estar influindo no humor do jogador e procurará saber os motivos que causaram o descontentamento de Adãozinho. As declarações de Adãozinho pegaram alguns colegas de surpresa. ?Soube do caso pela imprensa e espero que ele repense isso porque é muito importante para o grupo?, disse o goleiro Marcos. No treino da tarde, um problema para Picerni. O atacante Thiago Gentil sofreu torção no tornozelo esquerdo e deixou o campo contundido, mas ainda sem saber a gravidade da lesão.