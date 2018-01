Adãozinho sonha em jogar no Palmeiras O armador Adãozinho e o atacante Nenê devem defender o Palmeiras na temporada 2003. A diretoria negocia com o São Caetano e com o Paulista, a pedido de Jair Picerni, o novo treinador do clube. Picerni, que estava no Guarani, havia solicitado a contratação de Esquerdinha e Adãozinho, que dirigiu no São Caetano. Esquerdinha foi para Campinas, em troca de Rafael, lateral que defendeu o São Paulo no último semestre. Adãozinho também estava próximo de acertar com Guarani, mas os R$ 150 mil pedidos pelo São Caetano pelo empréstimo por um ano impediram o negócio. "Agora, não sei para aonde vou. Estou aborrecido e até nervoso com isso", afirma Adãozinho, por telefone. O Palmeiras seria muito bem-vindo na vida de Adãozinho. "Sempre quis jogar em um time grande e o Palmeiras é um dos maiores. Para mim, seria motivo de muita felicidade", disse o jogador. Adãozinho, de 34 anos, sempre foi um dos pilares do São Caetano montado por Picerni. A admiração do treinador por ele diminuiu após a final do Brasileiro de 2001, quando o São Caetano perdeu o título para o Atlético-PR, jogando em casa. Picerni insinuou que Adãozinho havia "amarelado" naquele jogo. A renovação do empréstimo de Nenê também está sendo negociada. O Palmeiras emprestaria ao Jundiaí o meia Juliano, que disputou parte do Campeonato Brasileiro da série A e que depois foi emprestado ao Santa Cruz, da Série B.