Adap empata e garante vaga na 2.ª fase do Paranaense Jogando em casa, o Adap manteve a invencibilidade de 12 jogos no Campeonato Paranaense ao empatar por 2 a 2 com o Iraty, na noite desta quarta-feira, no Estádio Willie Davis. A equipe de Maringá garantiu a sua classificação na segunda fase do Estadual e lidera com 26 pontos. O Iraty caiu para o nono lugar. Em Curitiba, o Paraná Clube superou o Iguaçu por 3 a 0 e ocupa o oitavo posto (18). No outro jogo da capital, o Coritiba venceu o Londrina, que terminou com oito jogadores, por 2 a 1, e passou para a sexta colocação. O Londrina permanece na 11.ª colocação. O Paraná retorna ao Estádio Durival de Britto nesta quinta-feira, às 20h30, para jogar contra o Roma. Para não enfrentar problemas com a Justiça Desportiva, o técnico Zetti vai escalar somente reservas, que não atuaram na quarta. Quem estava acostumado a ver o Paraná envolver os adversários na Libertadores da América estranhou o início do jogo desta quarta. Lentos, os jogadores não conseguiam empolgar e entregavam-se facilmente à marcação. Mas, aos 41 minutos, o lateral Givanildo, do Iguaçu, fez uma falta violenta em Lima, foi expulso e mudou o panorama do jogo. No primeiro lance de ataque no segundo tempo, a 1 minuto, o zagueiro João Paulo recebeu cruzamento de Dinelson e mandou para o gol. O espaço que o Paraná não tinha sobrou no segundo tempo. Foi só acertar os chutes. Aos 13 minutos, Gerson recebeu a bola e mandou para o gol. O domínio continuou e o terceiro gol saiu aos 35 minutos, dos pés de Josiel. No Estádio Couto Pereira, o Coritiba tomou as rédeas do jogo e foi para cima do Londrina. No entanto, esbarrava nas mãos do goleiro Nei, em uma noite inspirada. Porém, foi o time visitante que saiu na frente aos 14 minutos, quando o artilheiro do campeonato, Diego Silva, arrancou do meio-de-campo e marcou seu 11.º gol. O Coritiba voltou a pressionar e, aos 44 minutos, a bola sobrou para Pedro Ken, que chutou com força para empatar. No segundo tempo, o jogo ganhou em velocidade. A vitória veio somente nos acréscimos, em cabeçada de Leandro, quando o Londrina estava com apenas oito jogadores, por causa das expulsões de Wilson, Macalé e Bruno Barros. CAMPEONATO PARANAENSE Primeira fase - 10.ª rodada Adap/Galo Maringá 2 x 2 Iraty Paraná 3 x 0 Iguaçu Coritiba 2 x 1 Londrina Classificação 1.º Adap/Galo Maringá - 26 pontos; 2.º Cianorte - 22; 3.º Paranavaí - 21; 4.º J. Malucelli - 20; 5.º Atlético-PR - 19; 6.º Coritiba - 19; 7.º Rio Branco-PR - 19; 8.º Paraná - 18; 9.º Iraty - 16; 10.º Cascavel - 15; 11.º Londrina - 15; 12.º Iguaçu - 14; 13.º Engenheiro Beltrão - 11; 14.º Portuguesa - 9; 15.º Roma - 6; 16.º Nacional - 5