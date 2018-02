Adap quer resgatar garoto do Santos A Associação Desportiva Atlética do Paraná (Adap), de Campo Mourão (a 400 quilômetros de Curitiba), não desistiu da briga e sua assessoria jurídica tentará reverter nos próximos dias a contratação do garoto Jean Carlos Chera, de 9 anos, pelo Santos, além de denunciar o clube santista por pirataria. O presidente da Adap, Adílson Batista Prado, reclamou da falta de ética do Santos e afirmou que o seu clube tomará as medidas jurídicas cabíveis. "Nós vamos coibir essa ação desagradável do Santos, pois tínhamos um planejamento da carreira do Jean, além de darmos o auxílio necessário para a sua família", disse o presidente da Adap. Apesar da pouca idade, o garoto é considerado fora de série e já é chamado de "fenômeno". Jean foi descoberto no Sinop (MT) e chegou a Campo Mourão em dezembro passado. Sua habilidade com a bola despertou a atenção de grandes clubes, como o Porto e o Manchester United, além do grupo MSI, que gerencia o futebol do Corinthians. "Todos eles, porém, agiram com ética e respeitaram o acordo que tínhamos com a família do Jean. Eu apenas lamento que um garoto tão jovem comece a ser envolvido nesses casos tão cedo. Precisamos resguardá-lo dessa situação", disse Adílson Prado, que ratificou a existência do contrato de prestação de serviços para o gerenciamento da carreira do garoto, que foi ignorado pelo Santos.