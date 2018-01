Adap vence e lidera no Paranaense No complemento da rodada deste sábado do Campeonato Paranaense 2005, Adap e Roma empataram por 2 a 2 em Campo Mourão, interior do estado. Com este resultado, o Adap lidera o Grupo 1 com 10 pontos, enquanto que o Roma fica na 3.ª posição, com 8 pontos. A rodada será encerrada neste domingo com Cianorte e Engenheiro Beltrão.