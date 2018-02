Adap vence e retoma a ponta no Paranaense; veja resultados Jogando em casa, o Adap/Galo bateu o Cascavel por 3 a 1, no Estádio Willie Davids, em Maringá, e voltou a liderança isolada do Campeonato Paranaense, com 28 pontos, cinco à frente do Atlético-PR. Os gols dos anfitriões foram marcados por Alex Noronha, Adriano e Cícero, enquanto Soler anotou para os adversários. CAMPEONATO PARANAENSE Primeira fase - 14.ªrodada Rio Branco 2 x 0 J.Malucelli ADAP 3 x 1 Cascavel Classificação 1.º - Adap/Galo Maringá, 28 pontos; 2.º - Atlético-PR, 25; 3.º - Paranavaí, 25; 4.º - Cianorte, 25; 5.º - Paraná, 24; 6.º - Coritiba, 23; 7.º - Rio Branco, 22; 8.º - J. Malucelli, 19; 9.º - Londrina, 19; 10.º - Cascavel, 18; 11.º - Iraty, 16; 12.º - Iguaçu, 16; 13.º - Engenheiro Beltrão, 15; 14.º - Roma, 10; 15.º - Portuguesa, 10; 16.º - Nacional, 5 CAMPEONATO GAÚCHO Returno - 2.ª rodada Caxias 0 x 1 Guarani-VA Classificação Grupo 2 1.º - Grêmio, 25 pontos; 2.º - Esportivo, 18; 3.º - Caxias, 14; 4.º - Guarani-VA, 13; 5.º - São José-PA, 11; 6.º - São Luiz, 11; 7.º - São José-CS, 10; 8.º - 15 de Novembro, 10; 9.º - Brasil-PE, 6 CAMPEONATO CATARINENSE Primeira fase - 2.ª rodada - 2.° turno Guarani 2 x 1 Metropolitano Classificação: 1.º - Criciúma, 6 pontos; 2.º - Guarani, 6; 3.º - Avaí, 6; 4.º - Chapecoense, 4; 5.º - Metropolitano, 3; 6.º - Atlético Ibirama, 3; 7.º - Marcílio Dias, 3; 8.º - Figueirense, 2; 9.º - Brusque, 1; 10.º - Juventus, zero; 11.º - Próspera, zero; 12.º - Joinville, zero. CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2.º turno - 2.ª rodada Santa Cruz 1 x 1 Serrano Classificação: 1.º - Sport Recife, 6 pontos; 2.º - Vera Cruz, 6; 3.º - Central, 4; 4.º - Náutico, 3; 5.º - Belo Jardim, 3; 6.º - Porto, 3; 7.º - Serrano, 2; 8.º - Santa Cruz, 1; 9.º - Cabense, zero; 10.º - Ypiranga, zero. CAMPEONATO CEARENSE Fase classificatória - 12.ª rodada Fortaleza 2 x 0 Uniclinic Classificação: 1.º - Fortaleza, 25; 2.º - Itapipoca, 24 pontos; 3.º - Icasa, 24; 4.º - Ceará, 22; 5.º - Ferroviário, 18; 6.º - Uniclinic, 14; 7.º - Guarani, 13; 8.º - Maranguape, 10; 9.º - Quixadá, 10; 10.º - Itapajé, 5. CAMPEONATO SERGIPANO Turno único - 10.ª rodada São Cristóvão 0 x 0 Pirambu América 0 x 0 Confiança Guarany 2 x 1 Itabaiana Olímpico 1 x 0 Lagartense Sergipe 2 x 0 Amadense Classificação: 1.º - Olímpico, 18 pontos; 2.º - Pirambu, 18; 3.º - Itabaiana, 17; 4.º - Sergipe, 17; 5.º - Confiança, 16; 6.º - América, 12; 7.º - São Cristóvão, 12; 8.º - Lagartense, 11; 9.º - Amadense, 8; 10.º - Guarany, 7 CAMPEONATO ALAGOANO Segundo turno - 3.ª rodada Penedense 3 x 1 Ipanema CSA 0 x 0 Corinthians ASA 0 x 3 Coruripe CSE 2 x 3 Murici Classificação: 1.º - Coruripe, 30 pontos; 2.º - Corinthians, 26; 3.º - ASA, 20; 4.º - Igaci, 15; 5.º - CSA, 15; 6.º - Murici, 14; 7.º - CRB, 13; 8.º - Penedense, 13; 9.º - Ipanema, 9; 10.º - CSE, 9 CAMPEONATO PARAÍBANO Primeiro turno - semifinais Campinense 2 x 1 Sousa CAMPEONATO MATOGROSSENSE Primeira fase - Segundo turno - 2.ª rodada Sorriso 3 x 0 Luverdense Juventude 1 x 1 Vila Aurora Mixto 1 x 0 Barra Classificação: Grupo A 1.º - Luverdense, 12 pontos; 2.º - Cacerense, 12; 3.º - Sorriso, 9; 4.º - Dom Bosco, 6; 5.º - Operário, 6; 6.º - Sinop, 5; Grupo B 1.º - Vila Aurora, 12; 2.º - União Rondonópolis, 11; 3.º - Barra, 10; 4.º - Jaciara, 8; 5.º - Mixto, 6; 6.º - Juventude, 4