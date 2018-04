Adaptação é o motivo da boa temporada de Cristaldo no Palmeiras

O atacante Cristaldo vive um ano bem diferente em comparação com 2014. No ano passado, ele chegou a um clube sob tormenta, indicado pelo técnico Ricardo Gareca e conseguiu fazer apenas dois gols em 19 jogos. Nesta temporada, já foram oito gols em 18 partidas pelo Palmeiras. Para o argentino, o motivo de números tão diferentes se deve a sua maior adaptação.

"Pode ser pela adaptação. Fui um dos últimos jogadores a chegar. O time estava mal e agora estou me sentindo muito adaptado. Isso explica bastante o motivo de ter melhorado", disse o atacante, que ficou 13 dias sem marcar um gol. O último, antes do de terça-feira, foi justamente contra o Sampaio Corrêa, no primeiro jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Anteriormente, ele havia ficado 56 dias sem balançar as redes.

Em relação ao jogo desta terça, Cristaldo disse que a conversa do time com o técnico Oswaldo de Oliveira no intervalo foi determinante para a mudança de postura. Segundo ele, o treinador conseguiu passar tranquilidade para os atletas, que estavam bastante ansiosos e nervosos por estarem perdendo por 1 a 0 - o time acabou aplicando uma goleada de 5 a 1.

"O professor falou para ficar tranquilo, porque a gente tinha começado bem o jogo e depois ficamos um pouco impaciente e queríamos fazer as coisas mais rápido do que devia. Ele nos tranquilizou para as coisas acontecerem. Uma coisa que esse grupo tem que eu ressalto é que um confia no outro. É só olhar que a gente sabe o que tem que fazer. O clima no estádio ajudou bastante também", comentou.

Apesar da goleada, Oswaldo e alguns jogadores, entre eles, o goleiro Fernando Prass, destacaram no final do jogo, a necessidade do time tomar mais cuidado com a marcação e atuar mais atento. Cristaldo acredita que o Palmeiras acaba sofrendo mais na defesa porque tem um time muito ofensivo.

"A melhor defesa é o ataque. O Palmeiras é um time que ataca muito. Precisamos de mais disposição no mano a mano. Acreditamos muito os nossos zagueiros e por isso, a gente se lança mais na ofensiva. Temos que ajudar a defender e sempre fazer mais lá na frente", completou.