Adebayor brilha e Manchester City vence o Arsenal

Com três gols em 10 minutos, o Manchester City não deu chances ao Arsenal neste sábado e venceu por 4 a 2, pelo Campeonato Inglês. Com a vitória, o City segue na briga pela ponta da tabela, com 12 pontos, três a menos que o líder Chelsea, que também venceu nesta rodada.

Jogando diante de sua torcida, o City entrou em campo sem Carlitos Tevez e Robinho. Os dois jogadores, porém, foram substituídos com sobras por Adebayor, principal destaque do jogo. O togolês não se intimidou por jogar contra seu ex-clube e liderou os donos da casa em mais um triunfo.

Os anfitriões saíram na frente com gol de cabeça de Richards aos 19 minutos de jogo. Antes de entrar, a bola acertou trave e rebateu na cabeça do goleiro Almunia. No segundo tempo, Van Persie deixou tudo igual, aos 17, e reabilitou o Arsenal na partida.

Mas em menos de 10 minutos, o City marcou três gols e resolveu o jogo. Aos 29, Bellamy deixou os donos da casa na frente. Adebayor deixou o dele aos 35 e Wright-Phillips ampliou aos 29 minutos. Rosicky ainda descontou aos 43, mas não evitou a vitória do City. Com a derrota, o Arsenal manteve o seis pontos, fora de briga pelas primeiras posições.

Também neste sábado, o Liverpool não decepcionou a torcida e goleou o Burnley por 4 a 0. Benayoun foi o nome do jogo com três gols. Com nove pontos, o Liverpool entrou na disputa na parte superior da tabela.

O líder Chelsea manteve o bom ritmo neste sábado e faturou a sua quinta vitória em cinco jogos, um aproveitamento de 100% na competição. Dessa vez, o time de Londres bateu o Stoke por 2 a 1, de virada e fora de casa. Drogba e Malouda foram os autores dos gols dos visitantes. Diagne-Faye marcou para o único gol do Stoke.

Ainda neste sábado, o Portsmouth perdeu mais uma e segue sem pontuar no Inglês. Jogando em casa, a equipe foi derrotada pelo Bolton por 3 a 2 e continua na lanterna da competição. O Blackburn passou pelo Wolverhampton por 3 a 1, diante de sua torcida, enquanto o Sunderland goleou o Hull City por 4 a 1, e o Wigan bateu o West Ham por 1 a 0.