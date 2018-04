Adebayor é indiciado por incidentes contra seu ex-time

O atacante Emmanuel Adebayor, do Manchester City, foi indiciado nesta terça-feira pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por ato violento e conduta imprópria na vitória da sua equipe por 4 a 2 sobre o Arsenal, no último sábado, pelo Campeonato Inglês.

Durante a partida, Adebayor pisou no holandês Van Persie, seu ex-companheiro de Arsenal. Além disso, correu em direção aos torcedores do time londrino para comemorar um dos gols do triunfo do Manchester City. A atitude revoltou os torcedores, que foram contidos pelos policiais.

A FA também pediu para a polícia de Manchester investigar o comportamento dos torcedores do Arsenal, que arremessaram objetos no gramado e deixaram um policial inconsciente. A data do julgamento de Adebayor ainda não foi definida pela entidade.