Adebayor é suspenso por três partidas por agressão

O atacante Emmanuel Adebayor foi suspenso por três partidas pelo comitê disciplinar da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por ato violento na vitória do Manchester City por 4 a 2 sobre o Arsenal. O jogador togolês pisou no rosto de Van Persie durante a partida, disputada no último sábado.

O holandês, ex-companheiro de Adebayor no Arsenal, machucou o rosto e acusou o adversário de agredi-lo propositalmente. Com a suspensão, o togolês vai perder o clássico contra o Manchester United, no sábado, e o jogo contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês, além da partida contra o Fulham, pela Copa da Liga Inglesa.

Além dos três jogos, Adebayor pode pegar outra suspensão, já que enfrentará novo julgamento, ainda sem data definida, por "conduta imprópria". O atacante correu em direção aos torcedores do Arsenal e os provocou ao marcar o seu gol no triunfo do Manchester City.