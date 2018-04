Adebayor faz gol em triunfo do Manchester City

O atacante togolês abriu o placar para o Manchester City aos 40 minutos do primeiro tempo. O segundo gol do triunfo saiu ainda na etapa inicial e foi marcado por Kompany, aos 45 minutos.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos 41 pontos e ocupa a sexta colocação do Campeonato Inglês, logo atrás do Liverpool, que tem vantagem nos critérios de desempate. A situação do Portsmouth, que enfrenta grave crise financeira, é preocupante. O time está na lanterna da competição, com 15 pontos, seis atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.