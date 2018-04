Adebayor marca dois e garante 3o lugar ao Tottenham Hotspur O Tottenham Hotspur comemorou o retorno do técnico Harry Redknapp após uma cirurgia cardíaca com uma vitória de 2 x 0 sobre o Aston Villa, com dois gols de Emmanuel Adebayor, o que levou o time ao terceiro lugar no Campeonato Inglês nesta segunda-feira.