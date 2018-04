Adebayor pede renúncia do presidente da CAF

O atacante do Manchester City estava no ônibus da seleção de Togo que foi metralhado na província angolana de Cabinda, dois dias antes do começo do torneio. O atentado, no dia 8 de janeiro, provocou a morte de dois membros da delegação togolesa.

Em entrevista ao jornal esportivo francês L''Equipe, Adebayor disse que Hayatou "já fez muito pela África, mas agora deve ir. Esta decisão é monstruosa", disse o atacante, reclamando da atitude da CAF, que anunciou também um multa de US$ 50 mil à Federação Togolesa de Futebol por causa da interferência política no esporte, já que o governo solicitou o abandono da seleção da Copa Africana de Nações.

"Eles estão rindo da cara de todo mundo", disse Adebayor.

"[Faure Gnassingbé, presidente de Togo] nos enviou para defender as cores da nossa nação. Ele considerou que a ameaça à nossa equipe não estava encerrada e nos chamou de volta ao país. Somos apenas embaixadores. Tivemos que voltar", completou.