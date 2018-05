Adebayor marca após mais de um ano, mas Crystal Palace perde

Emmanuel Adebayor já foi um dos principais jogadores do futebol inglês, mas vive um inferno astral há pelo menos dois anos. Depois de passar por Arsenal, Manchester City e Tottenham ele agora tenta dar a volta por cima pelo Crystal Palace. No pequeno clube londrino, o atacante togolês encerrou seu jejum de gols neste sábado, mas viu o time dele levar 2 a 1 do Watford, pela 26.ª rodada.

Adebayor, que chegou a marcar 24 gols na temporada 2007/2008 pelo Arsenal, não ia às redes na Inglaterra desde outubro de 2014, quebrando o jejum diante do goleiro brasileiro Gomes. O atacante chegou ao Crystal Palace em janeiro e, neste sábado, fez apenas o terceiro jogo pelo novo clube. Mas o Watford venceu, com dois gols de Deeney, o último deles a oito minutos do fim.

Nenhum dos cinco jogos realizados ao mesmo tempo na tarde deste sábado pelo Inglês envolveu equipes grandes. No País de Gales, o Southampton fez 1 a 0 no Swansea City e chegou aos 40 pontos, em sexto lugar.

Tem a mesma pontuação que o West Ham, que, jogando fora de casa, ficou no 2 a 2 com o Norwich City. Tanto West Ham quanto o Southampton comemoraram que, mais cedo, o Manchester United perdeu para o Sunderland e se manteve com 41 pontos, em quinto. O Everton também se deu mal e, jogando em Liverpool, perdeu do West Bromwich por 1 a 0. Com 35 pontos, é o oitavo.

Em Bournemouth, o time da casa levou 3 a 1 do Stoke City. Um dos gols foi marcado por Gilbert Imbula, francês de 23 comprado junto ao Porto em janeiro por 24 milhões de euros, na transferência mais cara da história do Stoke. O jogador, meio-campista, não fazia gols há 15 meses e quebrou o jejum em seu segundo jogo pelo novo clube. Afellay, ex-Barcelona, também foi às redes.

Nesta partida, o Stoke City também utilizou o zagueiro Dionatan, que é brasileiro, natural de Londrina, mas defende as seleções de base da Eslovênia, para onde se transferiu ainda juvenil. Foi a segunda atuação dele no Campeonato Inglês - a outra havia sido há um ano.