Adeílson comemora treino como titular no Fluminense

"Sei que ainda não tem nada definido, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Vou continuar trabalhando muito durante a semana para ficar com a vaga. Foi um treinamento bom e espero conseguir chamar a atenção dele", afirmou o atacante, que atuou ao lado de Alan, já que Kieza foi poupado com dores na bacia.

Sobre a possível dupla de ataque com Alan, o jogador disse que os dois devem criar muita movimentação ofensiva. "O Alan é rápido e tem muita movimentação. Com certeza podemos fazer trocas de lado, somos versáteis ali na frente. Também tenho a característica de me movimentar bastante, com certeza isso pode atrapalhar a defesa adversária", comentou.