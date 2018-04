Adeílson é regularizado e pode estrear pelo Fluminense Depois de ser apresentado na última quinta-feira, o atacante Adeílson já poderá estrear pelo Fluminense nesta quarta, quando a equipe carioca enfrenta o São Paulo no Morumbi. Nesta terça, o nome do jogador apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, confirmando a sua regularização para atuar no Campeonato Brasileiro.