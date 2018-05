Adeílson pode ter que passar por cirurgia no Fluminense O atacante Adeílson é a única preocupação do departamento médico do Fluminense após o encerramento da temporada. O jogador realizou exame de ressonância magnética nesta terça-feira que apontou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Assim, o local teve que ser imobilizado.