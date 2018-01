Ademar Braga acerta os últimos detalhes do Corinthians Sem Wendell e Gustavo Nery (suspensos) para a partida desta quarta-feira, contra o Deportivo Cali, pela Libertadores, o técnico Ademar Braga deve formar a dupla de zaga do Corinthians com Marcus Vinícius e Betão. Já a lateral-esquerda deve ser ocupada por Rubens Júnior. Outra dúvida de Braga é no meio-de-campo. A tendência é que o treinador coloque Carlos Alberto e deixe Roger novamente no banco de reservas. "Se for escalado, vou me doar ao máximo. Estou bem e quero ajudar o grupo", explicou Carlos Alberto. Entretanto, o time que enfrentará os colombianos só deverá ser definido na tarde desta terça-feira, após treino no Parque São Jorge. O Corinthians precisa de um simples empate para garantir vaga à fase oitava-de-final da competição. Já o argentino Mascherano explicou que a equipe deve ter cuidado, mesmo o adversário já estando eliminado da Libertadores. "Temos consciência de que não fomos bem contra o Grêmio. O time tem que entrar em campo da mesma forma quando jogou no Chile, contra a Católica". O Corinthians lidera o Grupo 4 da Libertadores ao lado da Universidad Católica, com dez pontos. Mas, o time de Parque São Jorge perde no saldo de gols (2 contra 1). A partida contra o Deportivo Cali acontecerá nesta quarta, no Estádio do Pacaembu, às 21h45.