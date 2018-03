Ademir da Guia conta vida em livro "Eu sou um homem feliz. Parei de jogar faz 23 anos e ainda, quando ando nas ruas, as pessoas me páram e me agradecem assim: obrigado pelas alegrias que você me deu em muitas tardes de domingo. Isso é o máximo". O comentário é de Ademir da Guia, um sereno senhor de 59 anos, que está contando sua história em um livro de 234 páginas, "Divino - A vida e a arte de Ademir da Guia", que foi lançado na segunda-feira, às 20h, na sede do Palmeiras. Quem viu ele jogar sabe que sua obra em um campo de futebol daria muitos livros. Quem não viu, tem agora uma oportunidade de conhecer alguns detalhes da sua carreira. Leia a íntegra no Jornal da Tarde