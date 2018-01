Ademir da Guia ingressa hoje no PCdoB O Palmeiras abre hoje à noite suas portas verdes e brancas para receber o vermelho. A cor entra no clube pelas mãos de um dos maiores ídolos de sua história: Ademir da Guia, que assinará sua filiação ao PCdoB, no Salão Social. Leia mais no Jornal da Tarde