Ademir da Guia lança campanha para vereador O ex-jogador Ademir da Guia inaugurou nesta segunda-feira à noite o escritório de sua campanha a vereador pelo PCdoB às próximas eleições municipais de São Paulo. Cerca de 60 pessoas, entre ex-atletas, amigos e torcedores do Palmeiras, estiveram no pré-lançamento da candidatura do maior ídolo da história palmeirense, o cérebro da Academia. O comitê do ex-meia-armador fica na rua Turiassu, em frente ao Parque Antártica. A campanha de Ademir estará nas ruas a partir do dia 7 de julho. ?É importante receber tanto carinho no momento em que inicio um novo ciclo da minha vida??, disse o Divino.