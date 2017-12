Ademir da Guia vai se filiar ao PCdoB A torcida brasileira acostumou-se a associar Ademir da Guia ao verde, conseqüência e homenagem à década e meia em que liderou o meio-de-campo do Palmeiras. Pois a partir do dia 8, o eterno craque do Palestra Itália vai mudar de cor e passará a usar o vermelho. Em cerimônia marcada para a sede do clube, o maestro da Academia, nos anos 60 e 70, vai tornar oficial sua filiação ao Partido Comunista do Brasil. Leia mais no O Estado de S. Paulo