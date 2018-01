Ademir da Guia vira tema de filme As passadas largas, a cabeça erguida e o toque refinado na bola de Ademir da Guia ficarão eternizados no documentário de longa-metragem que está sendo produzido pelo cineasta Penna Filho. ?Um Craque Chamado Divino, a vida e obra de Ademir da Guia? começou a ser idealizado em julho de 2002, mas só pôde ter o pontapé inicial após o patrocínio da Petrobras, que vai ajudar a cobrir o orçamento de R$ 763 mil. "Vou semana que vem me encontrar com o Ademir, em São Paulo, para iniciarmos os trabalhos. Além de ser o astro do filme, Ademir também é meu sócio no projeto", afirmou Penna Filho, por telefone, de Florianópolis, Santa Catarina. O documentário vai reunir imagens dos arquivos do Canal 100, da Cinemateca Brasileira e das emissoras Bandeirantes e Cultura. "Se alguém tiver algo do Ademir e quiser ajudar, será muito bem-vindo", disse Penna Filho, que pretende conceder entrevista coletiva, em São Paulo, semana que vem. "Quero levar o Ademir na Câmara (o ex-jogador é vereador), no Palmeiras, em Bangu para reviver grandes momentos, adicionar comentários de pessoas importantes em sua vida e de falar de seus ídolos como Zizinho, Doutor Rubens e Dequinha." O filme vai relatar o racismo sofrido pelo tio de Ademir, Luiz Antônio, também jogador nas décadas de 10 e 20, além de lembrar da brilhante carreira de Domingos da Guia, pai do Divino. Polêmicas como a de que o Bangu teria se "livrado de um bonde" em 1961 quando negociou Ademir com o Palmeiras. "Vamos pesquisar para saber se o presidente do Bangu, na época, realmente falou isso", afirmou Penna Filho. Injustiça - Outro assunto polêmico a ser tratado no documentário é a pequena participação de Ademir na seleção brasileira. "Particularmente, acho que o Ademir poderia ter jogado na seleção desde 1965", afirmou o cineasta. Na realidade, Ademir só jogou os 45 minutos iniciais da disputa do terceiro lugar contra a Polônia, na Copa de 74, quando foi substituído pelo atacante Mirandinha. Zagallo, o técnico da seleção na época, será ouvido. Outro fator também é apontado para o mau aproveitamento de Ademir na seleção. "O Ademir teria se atrasado em um embarque da seleção em 1968 e isso teria irritado muito o chefe da delegação da época, Paulo Machado de Carvalho", disse o cineasta, que pretende fazer a estréia do filme em Bangu. "Ao ar livre, gratuitamente." Em São Paulo, a tendência também é a de que o lançamento seja feito na periferia da cidade.