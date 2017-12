Ademir da Guia: voltamos ao nosso lugar Ademir da Guia retratou como poucos a alegria que invadiu o coração do torcedor palmeirense na noite de sábado. Para o craque que personifica a Academia Palmeirense dos anos de ouro das décadas de 60 e 70, o Palmeiras volta a ocupar um posto que na verdade nunca perdeu: "O Palmeiras é grande. E nunca vai deixar de ser! O rebaixamento foi uma situação inesperada, uma coisa que aconteceu, fazer o quê... Mas agora estamos voltando ao nosso lugar." Nos jogos disputados no Palestra Itália, Ademir podia ser visto nas tribunas torcendo. No jogo de volta contra o Marília (vitória por 2 a 0) ele, que era frio como jogador, sofria como o mais comovido dos torcedores pedindo para o juiz acabar logo o jogo. Com a 10 que vem sendo usada atualmente por Diego Souza, o ídolo palmeirense não conheceu os apuros de uma Segunda Divisão. Mas do outro lado, como torcedor, sofreu demais. "Não foi fácil. Principalmente os seis pontos contra o Marília. Foi aí que eu senti que a gente iria voltar. Foi um sofrimento geral, não só dos torcedores, mas também de jogadores, Comissão Técnica, de todos os que estiveram envolvidos de alguma maneira na campanha." O fato de o clube não ter lançado mão de expedientes extra-campo - a famosa ?virada de mesa? - para evitar o vexame de jogar a Segundona também foi valorizado pelo Divino. "A gente não precisou de ?tapetão?. Caímos jogando e voltamos também dentro de campo, coisa que outras equipes não conseguiram. Ou então só conseguiram com ajuda dos bastidores." O fato de ter dado tudo certo em 2003 não ilude Ademir. "Foi um ano para ser lembrado. Pelas coisas bonitas e pelas não tão belas também. Tudo tem de servir de lição para o futuro. Agora, devem ser feitas mudanças. Alguns jogadores vão sair, outros podem voltar do empréstimo. O Campeonato Paulista, no primeiro semestre, deve ser usado para a preparação. Jogar ano que vem contra Santos, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Atlético é outra coisa..." Na opinião do ídolo, às vezes nem mesmo com planejamento as coisas funcionam. Por isso, todo cuidado é pouco. "Veja o caso do Grêmio, que coisa triste. O time até que vai bem, mas o gol não sai. Fica difícil, tem horas que nada dá certo, então é preciso tomar cuidado." Ademir passou os últimos meses encantado com o comportamento da torcida palmeirense: "Foram festas lindas. O último jogo contra o Marília, então, foi completo. Acho que nem em época de Copa se viu festa como aquela. Parece um amor sem barreiras."