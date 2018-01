Ademir Fonseca começa na Inter-SP Ademir Fonseca é o novo técnico da Inter de Limeira. Ele foi contratado para substituir Alexandre Gama, demitido depois da derrota por 3 a 2 para o Mogi Mirim, ontem. Ademir começou a trabalhar hoje cedo no Limeirão. O ex-zagueiro Ademir Fonseca iniciou sua carreira em 1998 em um estágio no Flamengo e depois dirigiu várias equipes. Na temporada passada, ele fez um bom Campeonato Mineiro pela Caldense, mas depois foi mal no Mogi Mirim, na Série B do Campeonato Brasileiro, onde foi rebaixado, e no Ipatinga-MG na Série C. Seu melhor momento como treinador aconteceu no Ituano, em 2002, quando foi campeão paulista. Barbarense - Depois de perder o técnico Roberto Cavalo para o Paysandu, o União Barbarense foi buscar seu técnico no Americano de Campos. É Válter Ferreira, que, no domingo, dirigiu o Americano na derrota por 1 a 0 para o Madureira. Ferreira terá sua primeira oportunidade em dirigir um time na Série A-1 do Campeonato Paulista. Ele já inicia trabalho nesta segunda no novo clube. O próximo jogo do Barbarense será contra o Ituano, quarta-feira, em Itu, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Este jogo seria realizado domingo, mas foi adiado em comum acordo entre os times.