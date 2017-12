Ademir Fonseca é o novo técnico do Mogi Ademir Fonseca é o novo técnico do Mogi Mirim para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele assumiu a vaga deixada por Val de Mello, após a derrota em casa para o Avaí-SC, por 2 a 1, na sexta-feira à noite. Em três rodadas, o time de Mogi conseguiu apenas um ponto. Com os resultados ruins, a diretoria decidiu pela troca de treinador. "Não será um trabalho fácil, mas a estrutura do clube é boa e podemos nos recuperar", afirmou Ademir Fonseca. O novo técnico, que já prepara o time para o próximo compromisso, sábado, contra o Paulista, às 16 horas, em Jundiaí, comandou a Caldense, de Poços de Caldas-MG, na disputa do Campeonato Mineiro deste ano, conquistando a quarta colocação. Em 2002, Ademir trabalhou no Ituano, pelo qual foi o campeão paulista. No ano passado, teve a oportunidade de dirigir o Rio Branco no Paulistão. Comandou ainda os times do Joinville-SC, América-RN, Sãocarlense-SP e Marcílio Dias-SC, entre outros.