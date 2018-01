Aderbal Lana, a arma do São Raimundo O técnico Aderbal Lana é um sujeito discreto. Avesso às badalações, nunca é visto em lugares da moda e pontos de encontro. Mas bastaram 90 minutos para transformar o treinador do São Raimundo conhecido no meio do futebol. Afinal, foi ele quem literalmente parou o poderoso ataque do São Paulo com um esquema tático simples e eficiente que surpreendeu o País, na quarta-feira, com uma vitória por 2 a 0. ?Eu não me surpreendi. O que houve foi resultado de duas semanas dedicadas exclusivamente a estudar o jeito de atuar do adversário", explica Aderbal Lana, ainda vivendo o clima da vitória. Em duas semanas de estudo, Lana observou que o São Paulo jogava com ?dois atacantes fixos, dois laterais saindo, dois meias entrando e o Flávio Simplício empurrando o time". Diante disso, completa ele, não foi difícil encontrar a melhor maneira de conter o adversário. ?Notei que o Ricardinho é quem iniciava os ataques pela esquerda, o Kaká entrava sempre em linha reta e o Reinaldo saiu para as pontos a fim de permitir sua entrada. E que os dois laterais municiavam a todos com jogadas pelas extremas. Então, marquei a todos, deixando para o Flávio Simplício a responsabilidade de criar as jogadas de ataque, o que todos sabem que não é seu ponto forte." As observações do técnico do São Raimundo foram baseadas principalmente em vídeos de jogos do São Paulo contra o Jundiaí e contra o Santos. Segundo ele, o desempenho contra o primeiro foi mais esclarecedor. ?Ele perdeu o jogo. Vi que sua defesa era vulnerável, pois ficava muito desprotegida." Aos 55 anos, Aderbal Lana é um dos ídolos do futebol amazonense. Nascido em Uberlândia (MG), começou a carreira em Itumbiara (GO), onde sua família ainda mora. ?Minha residência fixa é lá", garante. Do Itumbiara, saiu para Goiânia, onde dirigiu os quatro times grandes da cidade. Daí, foi para o Mato Grosso, onde também circulou pelas principais equipes. Até que veio para Manaus, ficando cinco anos como treinador do Nacional até se transferir para a Arábia Saudita. ?Fiquei cinco temporadas no Al-Raydh e duas no Al-Najma." De volta ao Amazonas, em 1997, assumiu a direção do São Raimundo para conquistar a sua mais importante campanha: o tricampeonato da Copa Norte. O sucesso atraiu o interesse de outros centros. No início do ano passado, se transferiu para o Fortaleza. Mas devido a problemas familiares teve que voltar para Itumbiara, ficando apenas 40 dias na capital cearense. De volta a Manaus ano passado, passou uma temporada no Nacional antes de assumir outra vez a direção do São Raimundo. Aderbal Lana já chegou a ser chamado de ermitão pelo seu jeito arredio. ?Não sou nada disso", garante. Levou fama de folclórico. ?Por quê? Ando vestido de índio ou de havaiano?", rebate. Mas está provando que é mesmo um mineiro muito esperto. Tanto que ao ser perguntado sobre o próximo jogo contra o São Paulo, dia 12 de março, escapa mineiramente. ?Antes, eles vão enfrentar o Santo André. Se ganharem, o time será o mesmo. Mas, se perderem, com certeza vão mudar. E muito", profetiza. Por isso, agora é hora de continuar os estudos sobre o São Paulo e deixar o destino indicar o melhor caminho para se tentar outra vitória.