Adhemar e Elber marcam na Alemanha Um gol de Adhemar a um minuto final da partida fechou a vitória por 4 a 2 do Stuttgart sobre o Nuremberg, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. O time do ex-atacante do São Caetano havia saído na frente com um gol de Ganea aos quatro minutos, mas o Nuremberg virou com dois de Marek Nikl, aos 38 do primeiro e aos quatro do segundo. A reação do Stuttgart aconteceu com Jens Todt marcando aos 13 e Ganea fazendo o seu segundo aos 16. Com a vitória, o time do ex-atacante do São Caetano somou seu quinto ponto e subiu para o sexto lugar na classificação. O Nuremberg tem três e é o 14º. Outro brasileiro a marcar na rodada foi Elber, que no último minuto garantiu o 2 a 0 do Bayern de Munique sobre St Pauli. Seu companheiro de equipe Paulo Sérgio sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda e desfalcará o Bayern por duas semanas. Com isso, está fora da disputa da Supercopa, sexta-feira em Mônaco, contra o Liverpool. A Supercopa reúne os vencedores da Liga dos Campeões (Bayern) e o da Copa da Uefa (Liverpool). No Campeonato Alemão, o Bayern é o quarto colocado, com sete pontos, um a menos que o Bayer Leverkusen, que empatou por 3 a 3 com o Schalke. A liderança é dividida pelo Borussia Dortmund e Kaiserlautern, ambos com 12 pontos. O Borussia derrotou o Hansa Rostock por 2 a 0 e o Kaiserlautern derrotou o Hamburgo por 3 a 2. Nos demais jogos deste sábado, o Munique ganhou do Werder Bremen por 3 a 1 e Wolfsburgo e Friburgo empataram por 1 a 1. A rodada será fechada neste domingo com as partidas Hertha Berlim x Energie Cottbus e Colonia x Borussia Moechengladbach.