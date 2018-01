Adhemar garante que fez as pazes com o gol O São Caetano conseguiu sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao bater, de virada, o Vitória-BA, por 2 a 1, domingo no ABC. O gol decisivo foi marcado por Adhemar, que quebrou um jejum de quase quatro meses , exatamente 119 dias, sem marcar. O maior artilheiro da história do clube, com 59 gols, garante que nunca perdeu a calma porque sabia que o gol sairia mais cedo ou mais tarde. "Ninguém esquece de marcar gol, ainda mais um atacante. Fazer gol é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece". Depois de vários jogos sem marcar, outros na reserva ou mesmo até fora da delegação, Adhemar jura que nunca perdeu a esperança de voltar a brilhar com a camisa do Azulão. Ele, porém, acha que não pode pensar só em si próprio, mas também no grupo. "Nós temos o objetivo de chegar na frente. O mais importante foi a vitória e não o meu gol", explicou. Na comemoração, o atacante preferiu ir em direção ao goleiro Silvio Luiz. "O Silvio ajuda todo mundo no grupo. E a posição de goleiro é delicada porque ele está sempre sozinho lá dentro da área. Estão dividi minha alegria com ele", explicou. Na véspera do jogo, Adhemar pressentiu que acabaria com o jejum. Além de aumentar o ritmo dos treinamentos, vinha também com bom aproveitamento. Participou de um jogo beneficente quinta-feira, em Santa Cruz do Rio Pardo, e marcou um dos gols do "mistão" na vitória por 4 a 1 sobre o Santacruzense, que disputa o Campeonato Paulista da Série B2. No final, com seu jeito brincalhão, ele arrisca: "se bobearem eu ainda brigo pela artilharia"...