Adhemar troca São Caetano pelo Japão O São Caetano perdeu mais um importante jogador. O atacante Adhemar foi negociado nesta sexta-feira com o Yokohama Marinos, do Japão, e assinou contrato até o final do ano. Como Adhemar ainda tem contrato de mais dois anos com o São Caetano, o clube receberá uma compensação financeira. No entanto, os valores da negociação não foram divulgados. O curioso é que Adhemar tinha voltado ao clube há apenas duas semanas. Ele é o maior artilheiro da história do São Caetano, com 68 gols, e enfrentou a Ponte Preta, na estréia do Paulistão, quando o time venceu por 1 a 0. Esta é a terceira vez que Adhemar deixa o País. Na primeira, em 2001, ele foi vendido ao Stuttgart, da Alemanha. Voltou dois anos depois, mas acabou indo para o futebol sul-coreano, onde ficou até recentemente.