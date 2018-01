Adiada decisão sobre Eurico Miranda O presidente da Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB), anunciou há pouco, no começo da tarde, que na quinta-feira da próxima semana, a Mesa Diretora da Casa vai decidir se enviará ou não ao Conselho de Ética, o processo contra o deputado Eurico Miranda, acusado de quebra do decoro parlamentar. No parecer apresentado à Mesa, o relator do processo, deputado Barbosa Neto (PMDB-GO) acusa Miranda de, entre outras coisas, ter usado R$ 450 mil do time do Vasco da Gama para gastos em sua última campanha eleitoral. A denúncia foi apurada pela CPI do Futebol, segundo Barbosa Neto. O julgamento na Mesa estava previsto para esta quarta-feira, mas houve um pedido de vista do primeiro secretário da Câmara, deputado Severino Cavalcanti (PPB-PE).