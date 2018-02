Adiada definição sobre Botafogo S/A Os protestos de torcedores e de ex-funcionários do clube impediram a reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo que decidiria, na noite desta terça-feira, sobre a criação do Botafogo S/A. Uma nova data será marcada para que seja votada a proposta do presidente Bebeto de Freitas. Um grupo de torcedores chegou a invadir o salão nobre da sede do clube, em General Severiano, para cobrar explicações de Bebeto de Freitas sobre como funcionaria o Botafogo S/A. Além disso, houve o protesto de ex-funcionários, que temem ficar sem receber o que o clube lhes deve depois da criação da empresa. Diante disso, os conselheiros, sentindo-se ameaçados, optaram por adiar a reunião. O presidente Bebeto de Freitas defende a criação do Botafogo S/A para que ele possa gerir melhor as finanças do clube e também consiga amortizar a dívida que já chega a R$ 100 milhões.