Adiado amistoso do Brasil no Golfo A partida que o Brasil iria fazer com um combinado do Golfo Pérsico em 1.º de abril foi oficialmente adiada hoje. Os organizadores atenderam pedido da CBF que, temerosa que a guerra dos EUA contra o Iraque aconteça, não pretende expor os craques brasileiros. Com isso, a entidade vai de ter esperar para receber os US$ 850 mil de cota. E pode até não ver mais esse dinheiro, pois o jogo pode ser definitivamente cancelado.