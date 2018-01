Adiado Conselho Arbitral da FPF A Federação Paulista de Futebol adiou mais uma vez o Conselho Arbitral que definirá a forma de disputa do Campeonato Paulista de 2002. Anteriormente marcado para esta sexta-feira, a reunião teve sua data alterada para a próxima terça-feira, dia 30. Este já é o segundo adiamento, já que Conselho era para ser realizado na última segunda-feira. Fontes ligadas à FPF dizem que a mudança se deve à falta de acerto com as redes de televisão sobre as cotas a serem pagas pela transmissão do campeonato. Outro motivo seria a alteração radical que seria feita na forma de disputa do campeonato, promovendo uma "divisão de elite" com 22 clubes, além de outras duas divisões - segunda e terceira - com 32 clubes cada. A outra fórmula seria a mais tradicional, mas com apenas 12 clubes na Série A-1, além de 16 clubes nas Séries A-2 e A-3. Os dirigentes da Federação buscam a melhor saída para diminuir o esvaziamento e os prejuízos que a competição terá com a saída dos grandes clubes que disputarão apenas o Torneio Rio-São Paulo a partir do primeiro semestre de 2002.