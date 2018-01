Adiado jogo do São Paulo em La Paz A Conmebol decidiu nesta segunda-feira, no começo da tarde, adiar a partida entre The Strongest e São Paulo, pela Copa Sul-Americana, marcada para a próxima quarta-feira, em conseqüência da série de incidentes políticos que vêm sendo registrados na Bolívia. O país vive um momento de grave instabilidade institucional em razão de confrontos entre forças do governo boliviano e manifestantes. Pelo menos 20 pessoas já morreram. Nesta segunda-feira, milhares de manifestantes vindos da cidade de El Alto e dos subúrbios pobres de La Paz praticamente tomaram o controle da capital, em meio ao som de fogos de artifício e a gritos pela renúncia do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. O comércio, os bancos e repartições públicas fecharam as portas temendo saques, mas não há notícia de incidentes graves. O jogo de volta, no Morumbi, está marcado para o dia 29, mas pode haver mudanças na data.