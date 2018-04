Adiado julgamento do Santo André O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento do recurso do Santo André, que tenta recuperar 12 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube foi punido no início da competição por não ter incluído no Boletim Informativo Diário (Bid) da CBF a relação de alguns jogadores escalados nas primeiras rodadas. O assunto deverá entrar em pauta na sessão do dia 2 de setembro. Os auditores justificaram o adiamento dizendo que não havia tempo suficiente para analisar o processo. Santo André volta a campo nesta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time do ABC vai ao estádio Centenário, em Caxias do Sul, para enfrentar o Caxias, a partir das 20h30, pela 19ª rodada da competição.