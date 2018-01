Adiamento dá prejuízo à Ponte Preta Mesmo com o cancelamento do jogo contra o Palmeiras, a direção da Ponte Preta contabilizou R$ 28 mil de prejuízos. Mas alega que, devido ao mau tempo, poderia acumular mais números negativos, mesmo porque sentiria um decréscimo muito grande na arrecadação. Ironicamente, a chuva que castigou a cidade na noite anterior, parou no final da tarde desta quinta-feira em Campinas. A média mensal ultrapassou os 390 mm sendo que o normal é de 260 mm. O gramado do Majestoso, porém, continuava encharcado. O jogo poderia ser realizado, mas não em condições normais. A mudança do jogo para dia 19 de fevereiro já causa apreensão, uma vez que na mesma data a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) reservo o confronto entre Guarani e Pelotas, pela Copa do Brasil. Este jogo só não será realizado caso o Guarani vença por dois gols de diferença o primeiro confronto, dia 5, no interior gaúcho. O adiamento, porém, beneficiou a Ponte no aspecto técnico, uma vez que havia um clima de preocupação em relação ao Palmeiras. Uma nova derrota poderia tirar o time da briga direta por uma das vagas dentro do Grupo 1 do Paulistão. O time perdeu na estréia para o Ituano, por 2 a 1, em Itu, e domingo enfrenta o Rio Branco, em Americana.