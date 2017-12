Adidas aposta em Kaká para o futuro A influência da Adidas pesou muito na decisão do Milan de contratar Kaká. A empresa alemã - que fornece material esportivo e é uma das patrocinadoras do clube italiano - elegeu o craque brasileiro como sua principal aposta para o futuro no esporte mais popular do planeta. "Kaká representa a cara alegre do futebol. Ele tem talento, uma ótima imagem e, para nós, significa o futuro", disse Erick Stamminger, diretor internacional de marketing da Adidas. Leia mais no Jornal da Tarde