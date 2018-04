Adidas pede que Fifa estabeleça padrões transparentes de ética

A companhia alemã de artigos esportivos Adidas pediu nesta quarta-feira que a Fifa faça mais para estabelecer padrões de conformidade transparentes após a prisão de vários dirigentes, incluindo o ex-presidente da CBF José Maria Marin, sob suspeitas de corrupção.

"O grupo Adidas está totalmente comprometido em criar uma cultura que promova os mais altos padrões de ética e conformidade, e esperamos o mesmo de nossos parceiros", disse a Adidas em comunicado via email.

"Após as notícias de hoje, podemos apenas encorajar a Fifa a continuar a estabelecer e a seguir padrões de conformidade transparentes em tudo o que fazem".

A Adidas, associada à Fifa desde 1950, já havia expressado preocupações em junho do ano passado por alegações de corrupção ligada à escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022, dizendo que o debate público negativo não era bom para o futebol, para a Fifa ou seus parceiros.

